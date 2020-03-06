В Германии назвали Россию

//В мире 13+

6 марта 2020, 20:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: радио Deutschlandfunk

Фото: pixabay.com

В Германии местные СМИ заявили, что по итогам переговоров президента Турции Реджепа Эрдогана с его российским коллегой Владимиром Путиным в Кремле Россия добилась всех желаемых целей. Известно, что главы обеих стран 5 марта обсуждали урегулирование ситуации в Идлибе.

«Турецкая сторона сохраняет контроль над частью региона, российская военная полиция создает буферную зону. Такой сценарий основывается на соглашении, достигнутом полтора года назад в Сочи, и он в российских интересах. Москва получает желаемое», - пояснил немецкий журналист.

Он добавил, что Москва с 2015 года активно достигает всех своих целей в Сирии. Кроме того, автор считает, что Россия «мудрее» и «мощнее» Турции, а также обладает глубоким видением ситуации из-за своего спокойствия. По его мнению, Москва отличается более выгодной позицией в сирийском конфликте, чем Анкара. При этом переговоры показали, что влияние российских рычагов небезгранично.