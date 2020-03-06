Эрдоган оценил совместно принятое с Россией решение по Идлибу

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6 марта 2020, 17:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: Реджеп Эрдоган, kremlin.ru

Президент Турции Реджеп Эрдоган прокомментировал принятое на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным соглашение по Идлибу. По его словам, данные договоренности принесут значительную выгоду стране.

«Оно защищает границы нашей страны от атак сирийского режима и терактов, готовит почву для стабилизации и нормализации в регионе Идлиба, защищает наших военных, находящихся там, а также мирное население», - пояснил Эрдоган.

Ранее сообщалось, что на встрече в четверг в Кремле лидеры обеих стран приняли совместный документ, который включает прекращении огня в Идлибе, патрулировании трасс М4 и приверженность «астанинскому формату». Соглашение вступило в силу в полночь 6 марта.

Лавров подобно перечислил пункты, о которых договорились Путин и Эрдоган.