Эрдоган оценил совместно принятое с Россией решение по Идлибу

Президент Турции Реджеп Эрдоган прокомментировал принятое на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным соглашение по Идлибу. По его словам, данные договоренности принесут значительную выгоду стране.
«Оно защищает границы нашей страны от атак сирийского режима и терактов, готовит почву для стабилизации и нормализации в регионе Идлиба, защищает наших военных, находящихся там, а также мирное население», - пояснил Эрдоган.
Ранее сообщалось, что на встрече в четверг в Кремле лидеры обеих стран приняли совместный документ, который включает прекращении огня в Идлибе, патрулировании трасс М4 и приверженность «астанинскому формату». Соглашение вступило в силу в полночь 6 марта.
Лавров подобно перечислил пункты, о которых договорились Путин и Эрдоган.