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Эрдоган оценил совместно принятое с Россией решение по Идлибу

, 17:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Эрдоган оценил совместно принятое с Россией решение по Идлибу
Фото: Реджеп Эрдоган, kremlin.ru

Президент Турции Реджеп Эрдоган прокомментировал принятое на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным соглашение по Идлибу. По его словам, данные договоренности принесут значительную выгоду стране.

«Оно защищает границы нашей страны от атак сирийского режима и терактов, готовит почву для стабилизации и нормализации в регионе Идлиба, защищает наших военных, находящихся там, а также мирное население», - пояснил Эрдоган. 

Ранее сообщалось, что на встрече в четверг в Кремле лидеры обеих стран приняли совместный документ, который включает прекращении огня в Идлибе, патрулировании трасс М4 и приверженность «астанинскому формату». Соглашение вступило в силу в полночь 6 марта.

Лавров подобно  перечислил пункты, о которых договорились Путин и Эрдоган. 

БА

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