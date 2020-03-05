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В Словении зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

, 11:04 [ «Аргументы Недели» ]

В Словении зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
Фото: pixabay.com

Министерство здравоохранения Словении сообщило, что в стране зарегистрирован первый случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом стало известно в среду, 4 марта.

«Сегодня в 20.44 (22.44 мск) мы были оповещены о первом случае коронавируса. Пациент вернулся из Марокко через Италию, в настоящее время он госпитализирован в инфекционной клинике в Любляне», - уточнили в ведомстве.

Представитель Минздрава добавил, что сейчас проверяются все возможные контакты заболевшего.

Ранее сообщалось, что в России массово скупают медицинские маски и антисептические средства из-за коронавируса. Кроме того, мэрия Москвы разработала два плана действий в борьбе с инфекцией.

БА

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