Видео: американский губернатор здоровается локтями из-за коронавируса

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5 марта 2020, 09:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Фото: pixabay.com

Губернатор американского штата Небраска Пит Рикеттс предложил коллегам приветствовать друг друга локтями вместо традиционного рукопожатия. По его мнению, такие действия помогут избежать угрозы распространения нового коронавируса.

Новый вид приветствия попал на кадры со встречи Рикеттса с покидавшими Национальное отделение карантина Университета Небраски в Омахе. На видео губернатор показывает на личном примере, как нужно правильно это делать.

«Для меня большая честь приветствовать гостей, покидающих отдел карантина, медицинские работники мирового уровня в Небраске продолжают наращивать усилия, чтобы помочь защитить американцев и сохранить здоровье людей», - высказал он.