В Россия резко увеличились продажи антисептиков из-за коронавируса

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5 марта 2020, 09:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Ведомости

Фото: pixabay.com

Представитель торговых онлайн и оффлайн площадок по продаже медицинские средств сообщили, что ко второй половине дня 4 марта ассортимент антисептиков практически «истощился».

Отмечается, что россияне начали активно скупать наружные антисептические средства вслед за масками. При этом представитель маркетплейса goods.ru сообщил, что запасы товаров регулярно пополняются, но, когда это произойдет, пока неизвестно.

Кроме того, рост продаж дезинфицирующих средств с января по февраль вырос на 134,7 %. В последнюю неделю февраля гель-антисептик на одной из Интернет-платформ продали в четыре раза больше, чем с 17 по 23 февраля, антибактериальные салфетки – в два раза, а спреи – в пять.

Известно, что на сервисе Ozon в феврале продажи мыла, салфеток и антисептиков выросли более чем на 150% относительно января, а на Wildberries - в 16 раз. Там 3 марта заказали более 3 тыс. таких товаров на сумму свыше 900 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что мэрия Москвы разработала документ, который включает в себя перечень мер, направленных на распространение коронавирусной инфекции в столице.