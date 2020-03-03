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Apple может компенсировать владельцам iPhone замедление работы гаджетов

, 11:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Reuters

Apple может компенсировать владельцам iPhone замедление работы гаджетов
iPhone, pixabay.com
Американская компания Apple может выплатить от 310 до 500 миллионов долларов владельцам iPhone из-за судебного иска о намеренном замедлении работы старых моделей смартфонов, который был подан ранее.
 
Исковые заявления написали пользователи смартфонов iPhone моделей 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus, а также SE, которые работают на ​​операционной системе iOS 10.2.1 или более поздней версии ОС. Владельцы гаджетов пожаловались, что работа их устройств существенно ухудшилась после обновления программного обеспечения.
 
Многие пользователи убеждены, что замедление работы iPhone было сделано намеренно, чтобы заставить пользователей приобретать новые смартфоны и аккумуляторы.
ЕТ

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