Apple может компенсировать владельцам iPhone замедление работы гаджетов

Американская компания Apple может выплатить от 310 до 500 миллионов долларов владельцам iPhone из-за судебного иска о намеренном замедлении работы старых моделей смартфонов, который был подан ранее.

Исковые заявления написали пользователи смартфонов iPhone моделей 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus, а также SE, которые работают на ​​операционной системе iOS 10.2.1 или более поздней версии ОС. Владельцы гаджетов пожаловались, что работа их устройств существенно ухудшилась после обновления программного обеспечения.