Apple может компенсировать владельцам iPhone замедление работы гаджетов

Исковые заявления написали пользователи смартфонов iPhone моделей 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus, а также SE, которые работают на ​​операционной системе iOS 10.2.1 или более поздней версии ОС. Владельцы гаджетов пожаловались, что работа их устройств существенно ухудшилась после обновления программного обеспечения.

Многие пользователи убеждены, что замедление работы iPhone было сделано намеренно, чтобы заставить пользователей приобретать новые смартфоны и аккумуляторы.