Программист обнаружил уязвимость iPhone, позволяющую получать доступ к данным пользователей

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26 февраля 2020, 09:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Программист Томми Миск обнаружил уязвимость iPhone, позволяющую приложениям для операционной системы iOS получать доступ к пользовательским данным. Он подробно изложил информацию об особенности работы предустановленного приложения с камерой и обратился в компанию-разработчик смартфонов Apple.

Программист заметил, что когда владелец iPhone впервые открывает его, сервис запрашивает разрешение на обработку геолокации. Пользователи, как правило, дают согласие.

Тогда камера без дополнительных вопросов записывает GPS-данные к каждому снимку.

Когда пользователь копирует фото, вся информация о нем, включая координаты, оказывается в буфере обмена. По словам программиста, "вытащить" данные оттуда могут любые установленные на смартфоне приложения, в том числе и вредоносные.



Компания Apple сообщила о проведенной проверке данного факта и уверила, что не видит проблемы с этой уязвимостью.