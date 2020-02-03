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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Инфекционист рассказал, возможно ли разработать вакцины против коронавируса

, 07:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Инфекционист рассказал, возможно ли разработать вакцины против коронавируса
Фото: pixabay.com

Инфекционист израильского клинического центра Шиба (Тель-а-Шомер) Владислав Литачевский оценил возможность создания вакцины против нового коронавируса. По его словам, сейчас сложно оперативно собрать всю информацию, т.к. болезнь находится на стадии изучения.

«Всегда одним из методов предотвращения распространения инфекции является попытка ее лечить. На этом этапе есть такие мысли, но не очень просто это сделать, в то время как вирус ещё недостаточно изучен, неизвестны его точная эпидемиология, строение, механизм воздействия на организм, как организм реагирует на вирус», - пояснил специалист.

Литачевский добавил, что на данном этапе лучшим методом в борьбе с коронавирусом является ранняя диагностика и своевременная изоляция. Эксперт отметил, что ученые работают над созданием вакцины, но пока нет данных о значительном прогрессе.

Ранее в ВОЗ заявили, что выявить коронавирус способны лишь несколько стран на Ближнем Востоке. При этом немецкие врачи считают, что новый коронавирус не стоит бояться.

БА

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