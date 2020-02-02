В ВОЗ предупредили, что лишь четыре страны Ближнего Востока способны выявить коронавирус

Глава отделения по борьбе с инфекционными заболеваниями отделения Всемирной организации здравоохранения в Восточном Средиземноморье Абд ан-Насер Абу Бакр отметил, что на Ближнем Востоке выявить коронавирус способны лишь несколько стран.
«Лишь у четырех стран на Ближнем Востоке есть лабораторные возможности выявления коронавируса. Еще 10 стран мы планируем обеспечить такими возможностями», - заявил Абу Бакр.
Он рассказал, что среди стран, которым будет оказана помощь в выявлении нового коронавируса, Египет, Сирия, Иран и Иордания. Также ВОЗ готова обеспечить все страны Африки необходимыми наборами для диагностики и обнаружения вируса.