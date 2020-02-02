В ВОЗ предупредили, что лишь четыре страны Ближнего Востока способны выявить коронавирус

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2 февраля 2020, 17:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Глава отделения по борьбе с инфекционными заболеваниями отделения Всемирной организации здравоохранения в Восточном Средиземноморье Абд ан-Насер Абу Бакр отметил, что на Ближнем Востоке выявить коронавирус способны лишь несколько стран.

«Лишь у четырех стран на Ближнем Востоке есть лабораторные возможности выявления коронавируса. Еще 10 стран мы планируем обеспечить такими возможностями», - заявил Абу Бакр.

Он рассказал, что среди стран, которым будет оказана помощь в выявлении нового коронавируса, Египет, Сирия, Иран и Иордания. Также ВОЗ готова обеспечить все страны Африки необходимыми наборами для диагностики и обнаружения вируса.