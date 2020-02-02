Правительство РФ внесло коронавирус в перечень опасных заболеваний

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства о внесении нового коронавируса в перечень опасных заболеваний на территории России.
«Перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 г. № 715 … дополнить пунктом следующего содержания: коронавирусная инфекция (2019-nCoV)», - говорится в документе правительства.
Отмечается, что коронавирус стал шестнадцатым заболеванием в списке после ВИЧ, гепатита В и С, туберкулеза, сибирской язвы, холеры и чумы.
Ранее правительство Приморья сообщило, что в двух приграничных с КНР районах введен режим ЧС.