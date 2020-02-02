Правительство РФ внесло коронавирус в перечень опасных заболеваний

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2 февраля 2020, 16:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

фото: Wang Xi/Keystone Press Agency/globallookpress.com

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства о внесении нового коронавируса в перечень опасных заболеваний на территории России.

«Перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 г. № 715 … дополнить пунктом следующего содержания: коронавирусная инфекция (2019-nCoV)», - говорится в документе правительства.

Отмечается, что коронавирус стал шестнадцатым заболеванием в списке после ВИЧ, гепатита В и С, туберкулеза, сибирской язвы, холеры и чумы.

Ранее правительство Приморья сообщило, что в двух приграничных с КНР районах введен режим ЧС.