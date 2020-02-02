В двух приграничных с КНР районах Приморского края ввели режим ЧС

Правительство Приморского края сообщило, что в двух приграничных с Китаем районах региона введен режим ЧС. Отмечается, что там открываются пункты для приема прибывающих из КНР иностранцев с видом на жительство.
Известно, что режим ЧС был введен 2 февраля в Октябрьском и Хасанском районах с разницей в несколько часов.
Кроме того, изоляционные пункты размещены в Артемовском городском округе, Пограничном и Октябрьском районах.
Известно, что в Пограничном районе находятся три гражданина Китая, которые пробудут там 14 дней – инкубационный период. Заражение коронавирусом у них не подтверждено.
Ранее сообщалось, что заражены два гражданина КНР в Забайкалье. При этом врачи показали снимки пораженных коронавирусом легких.