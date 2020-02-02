Врачи показали снимки легких, пораженных коронавирусом

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2 февраля 2020, 13:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Radiology

Фото: pixabay.com

Врачи китайской больницы в городе Ланьчжоу показали результаты компьютерной томографии 33-летней пациентки, которая была госпитализирована с подозрением на заражение коронавирусом. Позже диагноз подтвердился.

«На основании эпидемиологических характеристик, клинических проявлений, изображений грудной клетки и лабораторных данных был поставлен диагноз пневмонии 2019 nСоV», - сообщили медики.

Врачи заметили на первом снимке (А) помутнение в некоторых областях легких, которые создают «эффект матового стекла». Однако через три дня после обследования специалисты обратили внимание, что повреждённая область расширяется (В), а болезнь прогрессирует.

Ранее сообщалось, что изучавшие данные снимки ученые пришли к выводу, что в легких скапливается жидкость.