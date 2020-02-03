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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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В КНДР перечислили меры борьбы с коронавирусом

, 07:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ЦТАК

В КНДР перечислили меры борьбы с коронавирусом
Фото: pixabay.com

Северокорейские СМИ сообщили, какие меры принимает КНДР по борьбе с новым смертельно опасным коронавирусом. Отмечается, что Центральная санитарная и противоэпидемиологическая станция Минздрава делает все возможное, чтобы вирус не просочился на территорию страны.

«Работники карантинной службы, чтобы иметь возможность реагировать на даже самые мелкие ситуации в столице и регионах, сформировали комплекс ответных мер в сфере дезинфекции, эпидемиологии, опытов», - уточнили в источнике, отметив, что сотрудники находятся в режиме постоянной готовности.

При этом в КНДР проверяют с 13 января всех, кто прибыл из-за границы и сразу отправляют под наблюдение врачей. Специалисты Карантинного досмотра проводят строгий осмотр со всеми необходимыми для этого приборами. 

Кроме того, Центральная санитарная и противоэпидемиологическая станция Минздрава следит за соблюдением гигиены, потому что профилактика – лучший способ избежать заражения, когда «нет вакцин или лечебных препаратов». Однако автор добавил, что КНДР обладает всем необходимым, чтобы выявить коронавирус, а также имеет полноценные условия для проведения исследований.

Ранее сообщалось, что в Китае из-за нового коронавируса погибли более 360 человек.

БА

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