Количество жертв коронавируса в Китае достигло 361 человека

В понедельник стало известно, что количество жертв пневмонии, вызванной коронавирусом из Китая, достигло 361 человека. Об этом заявили в государственном комитете по вопросам здравоохранения КНР.

Общее число заболевших пневмонией к настоящему моменту достигло 17205 человек. Известно, что сейчас 2296 человек находятся в тяжелом состоянии, а 475 пациентов медики выписали из больниц после лечения.