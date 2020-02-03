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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Количество жертв коронавируса в Китае достигло 361 человека

, 07:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Количество жертв коронавируса в Китае достигло 361 человека
врач в Китае, Wang Quanchao/Xinhua
В понедельник стало известно, что количество жертв пневмонии, вызванной коронавирусом из Китая, достигло 361 человека. Об этом заявили в государственном комитете по вопросам здравоохранения КНР.
 
Общее число заболевших пневмонией к настоящему моменту достигло 17205 человек. Известно, что сейчас 2296 человек находятся в тяжелом состоянии, а 475 пациентов медики выписали из больниц после лечения.
 
Только за последние сутки специалисты выявили 2829 новых случаев заражения коронавирусом. За пределами Китая количество заболевших достигло 148 человек. Более того, данная болезнь подозревается еще у 21558 пациентов в КНР.
 
ЕТ

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