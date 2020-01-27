С приходом Козака в Киеве заговорили об эскалации конфликта на Донбассе

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27 января 2020, 17:09 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, ]

фото автора из разбитой школы в Никишино (ДНР)

На Украине заявили об обострении обстановки ситуации на Донбассе. Заявления кажутся весьма тревожными. Они выглядят, как если бы Киев решил развязать активные военные действия и заранее оправдывается.



Украинские СМИ теперь кишат публикациями об обострении ситуации на Донбассе. Пару дней назад ВСУ обстреляли участок в районе донецкого аэропорта. Там находится жилая зона с достаточно плотной застройкой. Позднее стало известно, что эта провокация могла быть связана с грядущей ротацией на позициях ВСУ. Украинские военные списывали проданные снаряды.

Корреспондент АН в тот день ездил в населенный пункт в доброй сотне километрах от Донецка. После обеда там были слышны далекие грохоты разрывающихся снарядов. Передовая находилась в двадцати километрах, и характер звуков говорил о том, что именно украинская армия обстреливала позиции армейцев ДНР. Причем работали ВСУ из калибров, запрещенных минскими соглашениями.

Обстрелы повторились вечером. Их было слышно уже в Донецке. Грохот был такой, что его слышно было даже в центре города. Звуков выстрелов слышно не было. Если бы армия ДНР отвечала, то выход из орудий был бы слышен. Но их не было.

Складывается ощущение, что официальный Киев начал бить по всем фронтам. Нынешние публикации в украинских СМИ говорят, что это может быть сделано намерено. Обострение конфликта киевские журналисты связывают с тем, что Козак сменил Суркова. Можно предположить, что Зеленский начал подготовку к следующему саммиту «нормандской четверки». Он состоится в апреле.

Усилением обстрелов Украина хочет принудить к переговорам на своих условиях. Все может закончиться новой войной на Донбассе.