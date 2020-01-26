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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Политика 13+

На Украине «хоронят» Суркова и «даздравствуют» Козака

, 14:49 [ «Аргументы Недели», , ]

На Украине «хоронят» Суркова и «даздравствуют» Козака
Дмитрий Козак на фото Globallookpress.com/ Yevgeny Philippov

Слухи о назначении Козака на донбасское направление работы Кремля взбудоражили украинское информационное болото. В Киеве решают, что теперь с этим делать.

Путин определился с новым «куратором Донбасса». Так сформулирована одна из главных новостей в украинском новостном интернете. Киевские обозреватели взахлеб обсуждают назначение Дмитрия Козака. Утверждается, что он будет курировать Донбасс.

«Это связано с тем, что теперь чисто политические вопросы отошли на второй план, а основными стали вопросы экономической помощи подконтрольным группировкам "ДНР" и "ЛНР" территориям — чем Козак занимался и на своем предыдущем посту вице-премьера», — заявляют украинские СМИ.

Эта удивительная информированность украинских СМИ умиляет. А уровень компетенции украинских обозревателей и экспертов вызывает улыбку. Они не сумели предсказать такое крупное событие в России, как отставку кабинета министров,. Они не знают ничего о реальных политических событиях и кормятся просочившимися в открытое пространство информационными крошками с кухонного стола, на котором готовятся блюда внутрироссийской политической кухни. Но с легкостью бравируют громкими прогнозами.

Информацию об уходе Суркова с должности помощника Президента РФ распространил один из политологов. Официального подтверждения эти слухи не получили.

На самом деле, расклад таков. В апреле состоится следующий саммит «нормандской четверки». Сурков входит в число ключевых переговорщиков по теме Донбасса. Киев с ним хорошо знаком. Его замена может привести к существенному усложнению и затягиванию переговорного процесса. Хотя бы потому, что сначала представители Киева захотят выторговать лучшие условия и сначала будут нащупывать слабые стороны у нового переговорщика, чтобы попытаться на него давить.

Вывод Суркова из президентского пула перед саммитом сыграет только на руку украинским властям. Возможно, эти слухи про отставку Суркова были адресованы одному только Киеву. Иногда так делают, чтобы спутать карты накануне переговоров.

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