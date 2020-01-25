Стала известна причина пятничных обстрелов Донецка

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25 января 2020, 16:58 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, ]

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Штаб украинской армии списывал перерасход проданных боеприпасов. В этом и крылась причина обстрелов окраины Донецка, которые были зафиксированы в пятницу. Корреспондент АН выяснил подробности у источника, знакомого с ситуацией.

Пятничный обстрел был достаточно плотный. Украинская армия обстреляла район Спартака. Там плотная жилая застройка.

Разрывы были такой силы, что их услышали даже в центре Донецка. Судя по звукам, работала тяжелая артиллерия. Она запрещена минскими соглашениями.

«Сейчас украинские военные готовятся к ротации», — пояснил корреспонденту АН источник, знакомый с ситуацией: «На позициях меняются подразделения. У тех, которые уходят, произошел перерасход боеприпасов. Поэтому они начали обстрел».

По словам источника, недостача у ВСУ появилась после продажи боеприпасов. Обнаружение «перерасхода» при проверке грозит уголовным преследованием.

Утверждается, что пятничный обстрел Донецка был инициативой непосредственно военных на местах. Официальный Киев, якобы, ужесточил правила. И теперь ВСУ освоили новую тактику. Они осуществляют подрывы противотанковых мин или окопных зарядов в окрестностях своих позиций. После этого докладывают в штаб, что произошел обстрел со стороны армии ДНР, и начинают бомбардировку позиции армий народных республик.