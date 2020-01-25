Все новости >>

Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Стала известна причина пятничных обстрелов Донецка

, 16:58 [ «Аргументы Недели», , ]

Стала известна причина пятничных обстрелов Донецка
фото автора

Штаб украинской армии списывал перерасход проданных боеприпасов. В этом и крылась причина обстрелов окраины Донецка, которые были зафиксированы в пятницу. Корреспондент АН выяснил подробности у источника, знакомого с ситуацией.

Пятничный обстрел был достаточно плотный. Украинская армия обстреляла район Спартака. Там плотная жилая застройка.

Разрывы были такой силы, что их услышали даже в центре Донецка. Судя по звукам, работала тяжелая артиллерия. Она запрещена минскими соглашениями.

«Сейчас украинские военные готовятся к ротации», — пояснил корреспонденту АН источник, знакомый с ситуацией: «На позициях меняются подразделения. У тех, которые уходят, произошел перерасход боеприпасов. Поэтому они начали обстрел».

По словам источника, недостача у ВСУ появилась после продажи боеприпасов. Обнаружение «перерасхода» при проверке грозит уголовным преследованием.

Утверждается, что пятничный обстрел Донецка был инициативой непосредственно военных на местах. Официальный Киев, якобы, ужесточил правила. И теперь ВСУ освоили новую тактику. Они осуществляют подрывы противотанковых мин или окопных зарядов в окрестностях своих позиций. После этого докладывают в штаб, что произошел обстрел со стороны армии ДНР, и начинают бомбардировку позиции армий народных республик.

//картина дня

Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владимир Жемчугов в субботу обозначил план действий при обнаружении у себя симптомов нового коронавируса из Китая, вызывающего пневмонию.

Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владимир Жемчугов в субботу обозначил план действий…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

Штрафы за нарушения московского лихача на BMW выписывались на близкого друга Аллы Пугачевой, умершего в 2014 году. Замглавы ЦОДД назвал это "хитрой…

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

В Красноярском крае жители села выйдут на народный сход против годами пьющего главы. Запойного главу никто не выбирал, его назначили в краевой администрации, она же не…

//новости ан

В поселке Излучинске Нижневартовского района произошло настоящее чудо. Девушка выпала из окна 9-го этажа, приземлилась в сугроб, после чего встала и пошла на работу. У 27…

//новости ан

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов решил своеобразно поздравить молодежь с Днем студента — он зачитал рэп. Видео распространила пресс-служба главы региона…

//новости ан

Авиакомпания "Аэрофлот" после инцидента с котами пассажира Максима Чумаченко рейса Нью-Йорк - Москва - София, задумалась о пересмотре правил перевозки животных. Два кота…

Война в деревне Грязь. Галкин и Пугачева против строительства высоток рядом со своим замком. В деревне Грязь разгорелись настоящие баталии-кто-то хочет построить высотки…

Алена Водонаева ответила спикеру Госдумы Вячеславу Володину, предложившему оштрафовать ее на 100 миллионов рублей за слова о том, что материнский капитал заставит «нищих…

//новости ан

Лидер правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Россия и Германия должны заплатить Польше компенсацию за ущерб во время Второй…

//новости ан

//новости ан

//новости ан