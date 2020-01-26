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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Эрдоган: число пострадавших при землетрясении в Турции превысило 1600 человек

, 11:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Эрдоган: число пострадавших при землетрясении в Турции превысило 1600 человек
Фото: Реджеп Тайип Эрдоган, kremlin.ru

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в результате мощного землетрясения, которое произошло накануне в районе города Сивридже провинции Элязыг, погибли более 30 человек, еще более 1600 - пострадали.

«… на данный момент число погибших в результате землетрясения составляет 31, 1607 человек пострадали, 1503 из них уже выписаны из больниц», - уточнил президент, отметив, что спасатели смогли извлечь из-под завалов живыми 45 человек.

Эрдоган добавил, что турецкие власти прилагают все усилия для ликвидации последствий стихийного бедствия, проводится оценка ущерба.

Известно, что землетрясение с магнитудой 6,8 произошло в восточной части Турции в пятницу вечером. После стихийного бедствия зарегистрировано 228 афтершоков магнитудой 4,0 и выше.

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