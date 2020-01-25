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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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После землетрясения на востоке Турции зарегистрировано около 230 повторных толчков

, 11:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ

После землетрясения на востоке Турции зарегистрировано около 230 повторных толчков
Фото: pixabay.com

В пресс-службе МВД со ссылкой на агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям (AFAD) сообщили, что после сильного землетрясения на востоке Турции, в результате которого погиб 21 человек, зафиксировано более 220 афтершоков.

«Согласно информации Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), вслед за землетрясением зафиксированы 228 афтершоков силой от 2,7 до 5,4 балла», - уточнили в ведомстве.

Сейчас на территории стихийного бедствия работают спасатели.

Ранее сообщалось, что вечером в пятницу в восточных турецких провинциях Малатья и Элязыг произошло мощное землетрясение магнитудой 6,8 балла. В провинции Элязыг погибли 17 человек, а в Малатье 4.

БА

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