После землетрясения на востоке Турции зарегистрировано около 230 повторных толчков

В пресс-службе МВД со ссылкой на агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям (AFAD) сообщили, что после сильного землетрясения на востоке Турции, в результате которого погиб 21 человек, зафиксировано более 220 афтершоков.
«Согласно информации Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), вслед за землетрясением зафиксированы 228 афтершоков силой от 2,7 до 5,4 балла», - уточнили в ведомстве.
Сейчас на территории стихийного бедствия работают спасатели.
Ранее сообщалось, что вечером в пятницу в восточных турецких провинциях Малатья и Элязыг произошло мощное землетрясение магнитудой 6,8 балла. В провинции Элязыг погибли 17 человек, а в Малатье 4.