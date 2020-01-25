Землетрясение в Турции унесло жизни 19 человек, пострадали более 770

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25 января 2020, 07:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

разрушенный дом, pixabay.com

В восточных турецких провинциях Малатья и Элязыг произошло мощное землетрясение. Согласно последней информаци главы минздрава страны, в результате случившегося погибли по меньшей мере 19 человек.

Уточняется также, что 772 человека получили травмы. Землетрясение магнитудой 6,8 балла по шкале Рихтера произошло накануне вечером.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что внимательно следит за ситуацией. 493 команды спасателей из 28 провинций в настоящий момент работают в зоне землетрясения. В район доставлено 1689 палаток, 1656 кроватей, а также 9200 одеял. Читайте также: 1. В Новосибирской области произошло землетрясение магнитудой 3,1