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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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В Новосибирской области произошло землетрясение магнитудой 3,1

, 07:37 [ «Аргументы Недели» ]

В Новосибирской области произошло землетрясение магнитудой 3,1
Dmitry Chasovitin, globallookpress.com/

В Новосибирской области произошло землетрясение магнитудой 3,1. Сотрудники Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН сообщили, что очаг сейсмического события находился рядом с поселком Усть-Чём в Искитимском районе в 55 километрах от Новосибирска.

В Новосибирской области зафиксировано землетрясение

В Новосибирской области зафиксировано землетрясение

Толчки были зарегистрированы в 22:16 по местному времени (20:16 мск) пятницы, 17 января.
По данным сейсмологов, в эпицентре землетрясения интенсивность составила 3,5.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало, - сообщают местные СМИ.

ИЧ

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