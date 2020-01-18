//Общество 13+

18 января 2020, 07:37 [ «Аргументы Недели» ]

Dmitry Chasovitin, globallookpress.com/

В Новосибирской области произошло землетрясение магнитудой 3,1. Сотрудники Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН сообщили, что очаг сейсмического события находился рядом с поселком Усть-Чём в Искитимском районе в 55 километрах от Новосибирска.

В Новосибирской области зафиксировано землетрясение

Толчки были зарегистрированы в 22:16 по местному времени (20:16 мск) пятницы, 17 января.

По данным сейсмологов, в эпицентре землетрясения интенсивность составила 3,5.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало, - сообщают местные СМИ.