Число жертв землетрясения в Турции увеличилось

Агентство по чрезвычайным ситуациями и стихийным бедствиям (AFAD) Турции утром в субботу, 25 января, сообщило неутешительную новость – количество жертв землетрясения в стране увеличилось.

Уточняется, что в провинции Элязыг погибли 17 человек, в Малатье 4 человека. А общее число раненых в настоящий момент составляет 1030. В районе землетрясения сейчас работают 1167 спасателей, а также 235 единиц техники.