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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Число жертв землетрясения в Турции увеличилось

, 10:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Число жертв землетрясения в Турции увеличилось
флаг Турции, pixabay.com
Агентство по чрезвычайным ситуациями и стихийным бедствиям (AFAD) Турции утром в субботу, 25 января, сообщило неутешительную новость – количество жертв землетрясения в стране увеличилось.
 
Уточняется, что в провинции Элязыг погибли 17 человек, в Малатье 4 человека. А общее число раненых в настоящий момент составляет 1030. В районе землетрясения сейчас работают 1167 спасателей, а также 235 единиц техники.
 
Напомним, землетрясение магнитудой 6,8 балла по шкале Рихтера произошло с эпицентром в районе города Сивридже в провинции Элязыг накануне вечером, 24 января. После подземного толчка специалисты зафиксировали 274 афтершока.
ЕТ

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