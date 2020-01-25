Все новости >>

Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//В мире 13+

Последствия мощного землетрясения в Турции сняли на камеру беспилотника

, 14:56 [ «Аргументы Недели» ]

Последствия мощного землетрясения в Турции сняли на камеру беспилотника
землетрясение в Турции, Depo Photos/Keystone Press Agency
Последствия мощного землетрясения, которое случилось в Турции вечером в минувшую пятницу, 24 января, сняли на камеру беспилотника. Магнитуда подземных толчков составляла 6,8 балла по шкале Рихтера.
 
На видео попал жилой дом, который обрушился вчера в городе Элязыг. В ролике, предоставленном агентством Anadolu, видно, что здание буквально сложилось пополам.
 
Ранее сообщалось, что после землетрясения было зафиксировано не менее 270 афтершоков. В результате случившегося погибли 22 человека. Известно, что спасатели извлекли из-под обломков 39 человек. Предполагается, что под завалами могут находиться еще 22 человека. Ранения получили более тысячи граждан.
 
ЕТ

//картина дня

Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владимир Жемчугов в субботу обозначил план действий при обнаружении у себя симптомов нового коронавируса из Китая, вызывающего пневмонию.

Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владимир Жемчугов в субботу обозначил план действий…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

Штрафы за нарушения московского лихача на BMW выписывались на близкого друга Аллы Пугачевой, умершего в 2014 году. Замглавы ЦОДД назвал это "хитрой…

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

В Красноярском крае жители села выйдут на народный сход против годами пьющего главы. Запойного главу никто не выбирал, его назначили в краевой администрации, она же не…

//новости ан

В поселке Излучинске Нижневартовского района произошло настоящее чудо. Девушка выпала из окна 9-го этажа, приземлилась в сугроб, после чего встала и пошла на работу. У 27…

//новости ан

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов решил своеобразно поздравить молодежь с Днем студента — он зачитал рэп. Видео распространила пресс-служба главы региона…

//новости ан

Авиакомпания "Аэрофлот" после инцидента с котами пассажира Максима Чумаченко рейса Нью-Йорк - Москва - София, задумалась о пересмотре правил перевозки животных. Два кота…

Война в деревне Грязь. Галкин и Пугачева против строительства высоток рядом со своим замком. В деревне Грязь разгорелись настоящие баталии-кто-то хочет построить высотки…

Алена Водонаева ответила спикеру Госдумы Вячеславу Володину, предложившему оштрафовать ее на 100 миллионов рублей за слова о том, что материнский капитал заставит «нищих…

//новости ан

Лидер правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Россия и Германия должны заплатить Польше компенсацию за ущерб во время Второй…

//новости ан

//новости ан

//новости ан