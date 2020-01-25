Последствия мощного землетрясения в Турции сняли на камеру беспилотника

Последствия мощного землетрясения, которое случилось в Турции вечером в минувшую пятницу, 24 января, сняли на камеру беспилотника. Магнитуда подземных толчков составляла 6,8 балла по шкале Рихтера.

На видео попал жилой дом, который обрушился вчера в городе Элязыг. В ролике, предоставленном агентством Anadolu, видно, что здание буквально сложилось пополам.