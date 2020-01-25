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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Десятки жилых домов обрушились в результате землетрясения в Турции

, 12:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Десятки жилых домов обрушились в результате землетрясения в Турции
разрушенный дом, pixabay.com

После землетрясения, которое случилось ранее в восточной части Турции, обрушились десятки зданий. Согласно последней информации осведомленных источников, речь идет как минимум о 30 жилых домах.

Не менее пяти зданий обрушились в провинции Элязыг, а еще 25 оказались разрушены в провинции Малатья.

Турецкие власти предупреждают жителей домов, расположенных в зоне бедствия, что им не следует пока входить в помещения, поскольку они тоже могут обрушиться.

Напомним, накануне вечером в Турции было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,8 балла по шкале Рихтера.

ЕТ

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