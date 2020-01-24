Трудности перевода: как румыны «оккупировали» часть Украины

Посол Украины в Румынии Александр Банков выразил сожаления в связи с опубликованием перевода на английский язык выступления Владимира Зеленского по случаю Дня соборности Украины 19 января. Речь президента Украины вызвала возмущение в Румынии.
Зеленский в своем выступлении коснулся событий вековой давности, упомянув среди прочего, что «большую часть территории Галичины заняли польские войска, Северную Буковину - румыны, а Закарпатье отошло к Чехословакии». Причем, слово «заняли» было переведено на английский, как «оккупировали» (occupied).
Украинскому послу в Румынии пришлось оправдываться перед румынской стороной. Дипломат сообщил, что официальный перевод речи Зеленского был исправлен.
«Я искренне сожалею об этой неприятной ситуации, но в конечном итоге это является результатом неправильного перевода и необоснованных интерпретаций», - сказал Банков.
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