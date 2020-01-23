В Китае город Ухань изолировали от внешнего мира

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23 января 2020, 18:07 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Муниципальные власти Уханя решили полностью закрыть выезд из города, ставшего "родиной" опасного коронавируса. Об этом сообщает госкомитет КНР по вопросам здравоохранения в четверг, 23 января.

Город Ухань закрыт для въезда и выезда. Жителям города запрещено выезжать за его пределы, транспортное авто- и авиасообщение сообщение прекращено с утра вторника, 21 января. Сроки отмены запрета не указываются.

Власти объяснили, что ограничения направлены на то, чтобы "предотвратить и контролировать эпидемию коронавирусной инфекции нового типа", пишет South China Morning. В Китае число заболевших уже превысило 570 человек.

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