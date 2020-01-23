Все беды от летучих мышей? Ученые выяснили первоисточник коронавируса из Китая

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23 января 2020, 16:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: Pixabay

Ученые провели генетический анализ нового коронавируса из Китая и выяснили, что он принадлежит к тому же семейству вирусов, что и хорошо известные коронавирус атипичной пневмонии, SARS-CoV и коронавирус ближневосточного респираторного синдрома MERS-CoV. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала новый коронавирус 2019-nCoV.

И SARS, и MERS классифицируются как зоонозные вирусные заболевания, то есть первые заболевшие приобрели эти вирусы от животных. Это стало возможным после того, как вирус, находясь в организме животного, претерпел ряд генетических мутаций, которые позволили ему заражать человека.

В свое время исследования показали, что первоначальным источником SARS-CoV и MERS-CoV являются летучие мыши, а промежуточным звеном между ними и человеком – верблюды и гималайские циветы.

Китайские ученые провели подробный генетический анализ нового вируса и сравнили его результаты с имеющейся генетической информацией по другим вирусам. Исследователи пришли к выводу, что 2019-nCoV является комбинацией коронавируса, обнаруженного в летучих мышах, и другого коронавируса неизвестного происхождения, а к человеку он попал от змей. В организме этих рептилий произошла рекомбинация вирусного белка, после чего стала возможной его передача от змей к человеку.

Результаты исследования подтверждают первоначальное предположение о том, что первичный источник вируса надо искать среди продуктов, продававшихся на оптовом рынке в Ухани, который стал эпицентром распространения заболевания.

Носителями смертельного вируса, по мнению ученых, являются ленточный крайт и кобра – змеи, которые часто охотятся на летучих мышей в дикой природе. Эти виды змей продавались на рынке в китайском городе Ухань.

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