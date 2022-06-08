Угробить российское военное авиастроение никто не позволит

Аргументы Недели → ВПК 13+

8 июня 2022, 12:56

Реформирование авиастроительной отрасли под чутким руководством «Ростеха» вышло на пик объединительной деятельности. Два извечных конкурента в ряду создателей и производителей реактивной боевой авиации, знаменитых на весь мир истребителей «МиГ» и «Сухой» на прошлой неделе оказались, условно говоря, в одной «шарашке».



В советах директоров авиаконструкторских коллективов практически не осталось коренных сотрудников, патриотов фирм. Это касается всех, «Ильюшина», «Туполева», естественно, в этом же положении были «МиГ» и «Сухой». Процесс крайне болезненный для конструкторов, технологов и инженеров, но абсолютно естественный для административной надстройки, которой и предстоит напрямую рулить созданием современной техники.



Сегодня основная претензия профессиональных сотрудников старой школы – принятие решений даже для заказа, условно, пневматиков шасси на опытную машину зависит от людей в многочисленных дирекциях ОАК, которые, кроме наличия сегодня кабинета, кресла и служебного удостоверения, никогда не имели отношения к авиационной промышленности. Без специального инженерного образования и опыта реального производства.



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