Угробить российское военное авиастроение никто не позволит

Реформирование авиастроительной отрасли под чутким руководством «Ростеха» вышло на пик объединительной деятельности. Два извечных конкурента в ряду создателей и производителей реактивной боевой авиации, знаменитых на весь мир истребителей «МиГ» и «Сухой» на прошлой неделе оказались, условно говоря, в одной «шарашке».
В советах директоров авиаконструкторских коллективов практически не осталось коренных сотрудников, патриотов фирм. Это касается всех, «Ильюшина», «Туполева», естественно, в этом же положении были «МиГ» и «Сухой». Процесс крайне болезненный для конструкторов, технологов и инженеров, но абсолютно естественный для административной надстройки, которой и предстоит напрямую рулить созданием современной техники.
Сегодня основная претензия профессиональных сотрудников старой школы – принятие решений даже для заказа, условно, пневматиков шасси на опытную машину зависит от людей в многочисленных дирекциях ОАК, которые, кроме наличия сегодня кабинета, кресла и служебного удостоверения, никогда не имели отношения к авиационной промышленности. Без специального инженерного образования и опыта реального производства.
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