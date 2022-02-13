Штайнмайера переизбрали президентом Германии еще на пять лет

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13 февраля 2022, 18:57 Источник: РИА Новости

Франк-Вальтер Штайнмайер, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

В воскресенье, 13 февраля, Федеральное собрание Германии переизбрало социал-демократа Франка-Вальтера Штайнмайера президентом страны на второй пятилетний срок.

Кандидатуру Штайнмайера поддержали как партии правящей коалиции, так и оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов. Среди представителей Федерального собрания Германии, которые принимали решение об избрании президента страны, были экс-канцлер Ангела Меркель, астронавт Александр Герст, вирусолог Кристиан Дростен и др.

Штайнмайер занимает пост главы государства с 19 марта 2017 года. В 2005-2009 гг., в 2013-2017 гг. занимал пост министра иностранных дел ФРГ, в 2007-2009 при этом был вице-канцлером.

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