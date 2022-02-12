Президент Латвии Левит публично выступил против русского языка

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

12 февраля 2022, 21:12 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: REUTERS/Ints Kalnins

Во всем мире не утих еще коронавирус, напряженная ситуация на Украине, а президента Латвии, очень похоже, «волнует» русский язык. Президент Эгилс Левит в публичном выступлении назвал антиконституционным референдум 2012 года, когда жители Латвии голосовали за введение в стране второго государственного языка – русского.



«10 лет назад наша страна пережила конституционные потрясения, которые оказались значительным поворотом в нашем самопонимании смысла существования латышского государства, латышскости и латышского языка.



Действовавший в то время закон о референдуме был применен механически, и в результате целенаправленной провокации была собрана необходимая 1/10 часть подписей избирателей под проектом изменений в Конституцию, в котором предлагалось установить русский язык в качестве второго государственного языка в Латвии.



Как независимое и правовое национальное демократическое государство Латвия была создана навеки как общее благо для всех поколений нашего народа. Одно поколение со случайным большинством не вправе лишить будущие поколения страны.



Задача Конституции состоит в том, чтобы наше Латвийское государство существовало вечно. Государственные чиновники и политики всегда обязаны защищать конституционные основы Латвийского государства от противоправных угроз.



К сожалению, ни Центральная избирательная комиссия, ни конституционные органы, которые в соответствии со статьей 78 Конституции обязаны рассмотреть представленный проект, в то время ничего не сделали. Но было много инициатив гражданского общества по защите нашего государственного языка.



На референдуме против второго государственного языка 18 февраля 2012 года мы как группа граждан Латвии полностью выполнили свой гражданский долг и защитили основы нашей Конституции.



Этот референдум стал важной политической демонстрацией зрелости и ответственности нации. Видя, какой хрупкой, уязвимой и плохо защищенной может быть государственность, каждый из нас сделал свой выбор в отношении Латвии, проголосовав против второго государственного языка.



Этим голосованием граждане Латвии убедительно подтвердили латышский язык как единственный государственный язык и укрепили верховенство национального государства.



Невозможно ослабить положение латышского языка как единственного государственного языка или пересмотреть требования национального государственного принципа. Такие предложения, инициативы и идеи являются неконституционными и не пользуются защитой Конституции.



Спасибо всем латышским патриотам, которые всегда заботились о Латвии и латышском языке и честно работали, чтобы Латвия существовала как сильное, национальное, латышское государство», - заявил президент.



Чем же так не угодил русский язык президенту Латвии?



Совершенно очевидно, что г-н Левит открыто выступает против русского языка в стране. Интересно, а это личная «инициатива» президента Латвии или «отработка» денег «хозяина» - США?



Если заглянуть «глубже» и проанализировать слова г-на Левита, то «между срок» следует читать то, что президент страны призывает к геноциду русских. Что это может напоминать? Лично мне, фашистскую Германию, когда призывали к геноциду евреев…



Попробуем разобраться! Ничего странного нет в том, что латышский язык в Латвии – государственный. Более того, знать язык страны, в которой живешь – уважение к самой стране! Проблема в другом – националисты Латвии «перевели» латышский язык в разряд политики, при этом не понимая, что они постепенно уничтожают его. Сегодня, увы, благодаря не очень умным националистам, если судить по комментариям, латышский язык ненавидят приблизительно 30 % населения страны… А все прекрасно знают, что в Латвии более 40% населения являются русскоговорящие. После выступления г-на президента, к сожалению, «ненавидящих» людей увеличилось. Не все латыши согласились с мнением президента, потому, как понимают, что вражда, посеянная главой страны не нужна никому!



Нужен ли русский язык в Латвии? Можно ли без него обойтись на сегодняшний день в Латвии?



Комментарии экс-министра благосостояния Латвии, депутата Сейма Рамоны Петравичи:



«Я думаю, что никто не отрицает то, что в Латвии государственный язык – латышский! И никто не выступает против этого! Дело не только в референдуме: сегодня некоторые политики, националы, любыми способами хотят «ликвидировать» русский язык. Даже, чтобы он постепенно исчезал из школ. Недавно президент Латвии выступил и заявил, что «незнания» русского языка не влияет на устройство на работу. Я с этим категорически не могу согласиться: Россия – наш сосед, а соседей не выбирают, и с соседями живут дружно! Это факт. Существуют экономические, торговые отношения с Россией. И это не изменить! Это исторически так заведено. В Латвии проживают носители русского языка, которые родились тут и стали гражданами (есть и неграждане, но под юрисдикцией Латвии). Как это можно игнорировать? Посмотрите объявления при устройстве на работу – требуются знания русского и английских языков. Да большинство стран сотрудничают в тех же экономических, торговых отношениях с Россией. Например, тот же туризм… У нас очень много туристов из России, которые отставляют в Латвии приличные деньги. Что хорошего в том, что закрыли «Новую волну»? Юрмала опустела и лишилась денег. Вы думаете, что в банках Латвии нет российских денег? Есть. Почему в странах ЕС, США в солидном банке есть представитель. Говорящий прекрасно на русском. Так почему не дать выбор молодежи, какой язык изучать? Я знаю, что многие молодые люди предпочитают изучать русский язык. Любые «уловки» запретить русский язык, извините, не доведут до положительных моментов».