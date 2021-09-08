Российские ракеты пока не смогут вывести на орбиту груз в 100 тонн

Аргументы Недели → ВПК 13+

8 сентября 2021, 13:23

СССР вывел в космос сверхтяжелые ракеты, опередив даже США. Россия не смогла справиться с этой задачей, что по умолчанию означало бы победу в космической войне.



Решением президента РФ корпорации «Роскосмос» поручено создать ракету-носитель сверхтяжёлого класса, выводящую на круговую орбиту высотой 200 км полезный груз более 100 тонн. Это на многие годы бескомпромиссно обеспечивало бы системную стратегическую безопасность РФ в околоземном пространстве.



Участие в межпланетной космической гонке без сверхтяжёлых носителей проблематично – забрасывать на орбиту части космических кораблей и собирать их там, в космосе, – утопия. Со сверхтяжёлой ракетой гораздо проще построить собственную орбитальную станцию солидных размеров.



Эта задача уже была решена в 1987 и 1988 гг. двумя успешными пусками сверхтяжёлой «Энергии». Единодушная оценка этих пусков зарубежными специалистами была бескомпромиссной: «СССР имеет теперь возможность выполнять те космические задачи, которые останутся недоступными США»… «Для того чтобы приступить к выводу на орбиту таких же полезных грузов, Соединённым Штатам потребуется от шести до десяти лет»... И главное: «Энергия» позволит Советскому Союзу запретить без его разрешения вывод в космос любых полезных грузов».



В 2021 году госкорпорация «Роскосмос» уведомила о прекращении работ по ОКР «Разработка ключевых элементов и технологий создания космического ракетного комплекса сверхтяжёлого класса в части разработки технического проекта космического ракетного комплекса с ракетой-носителем сверхтяжёлого класса и разгонным блоком», шифр ОКР «Элементы СТК».



Казалось бы, менеджеры «Роскосмоса» поняли наконец свою ошибку и остановили, пусть с громадным опозданием, трату государственных ресурсов на негодный проект.

Но новый реалистичный не предложен! Следовательно, ушло в небытие обещанное в 2019 г. начало работ по созданию ракеты-носителя сверхтяжёлого класса



Подробнее читайте в материале «Аргументов недели».





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