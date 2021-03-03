ВПК: с такими кадрами и врагов не надо

Аргументы Недели → ВПК 13+

3 марта 2021, 15:41

Успех советского военно-промышленного комплекса удался благодаря «сплаву» фундаментальной и отраслевой наук. Причём отраслевая наука полностью отвечала за создание системы вооружений. А в части системного, глубокого анализа научной составляющей проектов – здесь роль и значение Академии наук СССР были решающими. Но часто разработку и техническое задание для АН СССР формировали отраслевые институты, которые являлись ответственными за практическое внедрение передовых решений в сфере ВПК.



Партийные работники ЦК КПСС отслеживали состояние оборонной промышленности, вникали в суть проблем, но при этом не пытались подменять государственные органы. В основном занимались кадровой политикой, подбором и расстановкой людей на ключевые посты. Люди двигались по карьерной лестнице, не «перепрыгивая» через ступень. Процесс сменяемости кадров происходил исключительно эволюционным путём. Прежде чем получить следующую административную должность, претендент должен был доказать на предыдущей работе свои состоятельность, профессионализм, умение общаться с людьми. Именно так был найден руководитель советской космической программы Сергей Королёв, что впоследствии обеспечило нашей стране приоритет в освоении космического пространства и фундаментально укрепило нашу обороноспособность.



Нельзя сказать, что в то время не существовала система выдвижения и продвижения «своих», но здесь каждый, кто двигал своего человека, нёс в полной мере ответственность за своего протеже. Полностью исключалась семейственность. Если человек не справлялся, то система принимала кадровое решение не только по сотруднику, который не справился, но и по тому, кто двигал вверх некомпетентного работника. Система выявляла и продвигала вверх наиболее талантливых, работоспособных, увлечённых своим делом людей и отсеивала некомпетентных, непрофессионально подготовленных. Поэтому для уничтожения советского, а в дальнейшем - российского ВПК противники СССР в 1991 году начали с кадрового потенциала, потому что кадры решают всё.



А что теперь? В России за промышленность отвечает социолог, авиастроение возглавляет музыкальный продюсер, космические программы двигает журналист-международник, Национальным исследовательским центром «Институт им. Н.Е. Жуковского» рулит банкир.



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