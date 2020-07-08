Украина собрала ракету, которая может поразить Крымский мост и даже Москву

Аргументы Недели → ВПК 13+

8 июля 2020, 17:13 [ «Аргументы Недели» ]

На Украине с большой помпой было объявлено о завершении государственных испытаний «самостоятельно разработанной» противокорабельной ракеты (ПКР) «Нептун», в составе берегового противокорабельного ракетного комплекса Р-360МЦ.



Заявлений, достойных КВН и «Квартала-95», хватало: «теперь у Украины есть оружие-убийца Крымского моста», «гроза Черноморского флота» и даже «оружие, которым можно обстреливать Москву». Но, как обычно бывает со всеми украинскими «перемогами», реальность выглядит совсем иначе. Что же это за «Нептун» такой?



Украинский «Нептун» никоим образом не является оригинальной разработкой украинских конструкторов. Ещё в первой половине 80-х годов прошлого века в СССР была начата разработка лёгкой дозвуковой ПКР Х-35 «Уран» 3М24. Она имела массу около 600 кг и была способна доставить неядерную боевую часть (БЧ) весом 145 кг на дальность 130 км.



Понятно, что лёгкой такая ракета была только по понятиям СССР. В те годы тяжёлыми ПКР являлись сверхзвуковые монстры, способные гарантированно на скорости более 2,5 М поразить авианосец 700 кг боевой частью, обычной или термоядерной. Впрочем, в России «Уран» тоже является самой слабой и лёгкой дозвуковой противокорабельной ракетой. Тем не менее «Уран» весьма вредный. Эта ракета небольшая, её ЭПР (эффективная поверхность рассеивания радиолокационного сигнала) невелика, летит она пусть и медленно, но очень низко над водой. К тому же вопрос уязвимости для систем ПВО можно компенсировать тем, что ракета дешевле, меньше и их можно запустить сразу больше.



При Союзе Х-35 создавали предприятия по всей стране, хотя головной разработчик «Звезда» находился в Королёве. Не были в стороне и предприятия УССР. Так, киевляне из КБ «Луч» имели отношение и к разработке головки самонаведения (ГСН), запорожцы – к производству двухконтурного турбореактивного двигателя Р-95-300, разработки московского «Союза». В общем, после распада значительная часть технической документации, если не большая часть, осталась на Украине. На Украине клонировать «Уран» хотели давно, однако не было ни денег, ни желания.



«Нептун» способен попасть в Крымский мост – там способностей его ГСН будет достаточно. Но цель, подобная «Нептуну», для нашей ПВО никакой сложности не представляет. А тот же Крымский мост прикрывается зенитно-ракетным полком С-400, в составе которого есть и «Панцирь». Кроме этого мост прикрыт средствами РЭБ, кораблями флота, пограничников и росгвардейцев. Это же относится и к базам флота. Так что, скорее всего, в случае обострения украинцам даже не дадут выпустить ракеты, не говоря уж о поражении целей.



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