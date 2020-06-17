Каких российских гиперзвуковых ракет испугался президент Трамп?

Аргументы Недели → ВПК 13+

17 июня 2020, 14:10 [ «Аргументы Недели» ]

В недавнем интервью Владимир Путин отметил, что скоро Россия будет иметь средство борьбы с гиперзвуковым оружием, которое может появиться у других стран.



После приснопамятного президентского послания 1 марта 2018 г., во время которого В. Путин продемонстрировал всему миру новые системы оружия, прошло уже более двух лет. Из всего тогда перечисленного гиперзвуковым оружием являются ракеты «Кинжал», «Циркон», «Авангард» и «Сармат». Но список разрабатываемых и уже испытываемых гиперзвуковых новинок в России куда длиннее.



Сейчас Московским институтом теплотехники (создателем «Ярсов» и «Булав») разрабатывается и новый гиперзвуковой ПКБ «Анчар-РВ», видимо, для своих ракет. Очевидно, он должен быть куда компактнее того же «Авангарда».



Кроме этих ракет уже известно о разработке, успешных испытаниях с бомбардировщика Ту-22М3М и подготовке производства новой гиперзвуковой ракеты «Изделие 75» (она же «ГЗУР»). Ранее предполагалось, что она поступит в серию уже в этом году, но случится ли это сейчас или чуть отодвинется из-за коронавируса, пока неизвестно. Так что у России на подходе целый спектр гиперзвуковых изделий, причём мы знаем далеко не обо всех.



В последнее время Трамп постоянно рассказывает байки, какие у Америки скоро появятся «супербыстрые и суперточные ракеты», которые «в 17 раз быстрее всех остальных» и попадают «в 15-дюймовый круг за 1000 км». Конечно, в США ведутся работы по гиперзвуковым ракетам. Правда, часть программ, не успев толком начаться, уже закрыта. По другим пока нет никаких весомых результатов, кроме отработки макетов, контейнеров для ракет или пусков разных имитаторов без всякого маневрирования, наведения и на невысоких гиперзвуковых скоростях. Зато всё это сопровождается агрессивным пиаром.



Американцы, конечно, когда-то смогут создать и свои гиперзвуковые ракеты и даже блоки. Но пока их ждут долгие годы напряжённой работы. Когда они добьются какого-то реального успеха, у России уже будут адекватные средства защиты.



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