Названы пять возможных сценариев конца света из-за парада планет 4 июля 2020-го

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3 июля 2020, 10:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: udf.by

Космос, pixabay.com

Парад планет, который пройдет 4 июля 2020 года, может спровоцировать конец света. С соответствующим предсказанием выступили некоторое время назад астрологи и эзотерики, говорится в материале, размещенном в интернете.

Как пишет портал udf.by, есть пять предполагаемых сценариев апокалипсиса из-за парада планет. Это:

1. Второе Пришествие Иисуса Христа;

2. ядерная война;

3. переход пандемии смертельно опасного коронавируса COVID-19 в новую, более агрессивную стадию;

4. столкновение Земли с планетой Нибиру;

5. восстание искусственного интеллекта против человечества.

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