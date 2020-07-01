Предсказание «спящего пророка» из США о будущем России вспомнили в интернете

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1 июля 2020, 16:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: myjane.ru

Вид на Московский Кремль, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

В отечественном интернет-сегменте вспомнили о предсказании о будущем России, с которым выступил в свое время Эдгар Кейси, экстрасенс из Соединенных Штатов. Кейси получил прозвище «спящий пророк» за то, что делал свои прогнозы в состоянии транса.

Как пишет портал myjane.ru, американский медиум полагал, что России суждено сыграть важную роль в истории человечества. Согласно пророчеству Кейси, в стране возникнет подлинный и великий источник свободы, с ее территории придет «надежда мира». Эта надежда, по словам умершего в 1945 году ясновидящего, не будет иметь отношения к коммунистической идеологии.

Центром возрождения России станет Западная Сибирь, также предрек Эдгар Кейси.

Ранее в сети опубликовывали прогноз Антонио Васкеса Альбы, мексиканского медиума, о взлете РФ с 2022 года.