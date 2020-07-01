Предсказание «спящего пророка» из США о будущем России вспомнили в интернете
1 июля 2020, 16:09[ «Аргументы Недели» ]Источник: myjane.ru
В отечественном интернет-сегменте вспомнили о предсказании о будущем России, с которым выступил в свое время Эдгар Кейси, экстрасенс из Соединенных Штатов. Кейси получил прозвище «спящий пророк» за то, что делал свои прогнозы в состоянии транса.
Как пишет портал myjane.ru, американский медиум полагал, что России суждено сыграть важную роль в истории человечества. Согласно пророчеству Кейси, в стране возникнет подлинный и великий источник свободы, с ее территории придет «надежда мира». Эта надежда, по словам умершего в 1945 году ясновидящего, не будет иметь отношения к коммунистической идеологии.
Центром возрождения России станет Западная Сибирь, также предрек Эдгар Кейси.
Ранее в сети опубликовывали прогноз Антонио Васкеса Альбы, мексиканского медиума, о взлете РФ с 2022 года.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберете любой удобный способ оплаты
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки (490 рублей). После чего вышлете код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.