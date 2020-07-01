Выложено пророчество мексиканского «главного колдуна» о взлете России с 2022 года

Медиум из Мексики Антонио Васкес Альба, которого на родине называют «главным колдуном», полагает, что в будущем Россию ждет взлет. Прогноз экстрасенса приведен в материале, размещенном в сети.
Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», ранее Альба верно предсказал приход к власти в Соединенных Штатах республиканца Дональда Трампа и военные конфликты на территории Сирии и Ирака.
Согласно пророчеству экстрасенса, РФ в ближайшие два года не грозят какие-либо потрясения глобального характера, при этом будут наблюдаться некоторые экономические проблемы. С 2022-го в стране начнется период роста. Он затронет как экономическую, так и духовную области жизни общества, предсказал мексиканский «главный колдун».
Ранее в интернете озвучили прогноз о возможном начале Третьей мировой войны из-за парада планет 4 июля.
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