Озвучено предсказание о возможном начале Третьей мировой из-за парада планет 4 июля

Аргументы Недели → Непознанное 13+

1 июля 2020, 11:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Курьер. Среда. Бердск»

Запуск ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», MOD Russia / globallookpress.com

Парад планет, который состоится 4 июля 2020-го, может привести к значительным переменам. Соответствующее предсказание содержится в материале, размещенном некоторое время назад в интернете.

Как пишет «Курьер. Среда. Бердск», малый парад планет уже прошел в начале текущего года. В процитированной публикации отмечается, что именно с этим событием связывают распространение коронавируса «многие» неназванные изданием эксперты.

В будущую субботу состоится большой парад планет - Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун плюс Плутон окажутся по одну сторону от Солнца. Согласно прогнозу, изложенному в материале, данное астрономическое явление может спровоцировать всплеск заболеваемости COVID-19 и Третью мировую войну.

Ранее сообщалось, что СМИ привели пророчество Иосифа Ватопедского, старца с Афона, о масштабном конфликте с участием России и Турции.