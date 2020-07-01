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Выложено пророчество старца с Афона о «большом побоище» с участием России и Турции

, 09:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Царьград»

Выложено пророчество старца с Афона о «большом побоище» с участием России и Турции
Гора Афон, Werner Forman / globallookpress.com

России и Турции предстоит принять участие в «большом побоище», в котором погибнет не менее 600 млн человек. Соответствующее пророчество сделал девятнадцать лет назад афонский старец Иосиф Ватопедский, сообщают СМИ.

Как пишет сайт телеканала «Царьград», старец предсказал масштабный конфликт, который разгорится на территории бывшей Византийской империи. Туда, согласно прогнозу Ватопедского, придут турки, при этом Россия окажет помощь Греции. Также в ситуацию вмешается Североатлантический альянс. В результате вспыхнет «большое побоище», которое унесет жизни не менее 600 млн человек.

Данная война, которую допустит Бог, станет для погрязшего в грехах человечества «большой чисткой», говорится в пророчестве старца.

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ДЦ

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