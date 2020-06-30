Пророчество ясновидящей из США Диксон о конце света в 2020 году напомнили в сети

В интернете напомнили предсказание экстрасенса из США Джин Диксон о наступлении конца света в 2020 году. Соответствующая публикация появилась некоторое время назад в российской блогосфере.
Как отмечает автор канала «Завтрашний день» в «Яндекс. Дзен», пророчество об апокалипсисе содержится в одной из книг, написанных Диксон. Согласно прогнозу ясновидящей, причиной конца света станет восстание Сатаны и Антихриста против человека.
Ранее во вторник сообщалось, что индийский астролог Абхигья Ананд, который, как утверждается, спрогнозировал пандемию коронавирусной инфекции, предрек глобальную катастрофу в декабре текущего года.
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