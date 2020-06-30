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«Предрекший COVID-19» астролог сообщил о глобальной катастрофе в декабре 2020-го

, 09:31 [ «Аргументы Недели» ]

«Предрекший COVID-19» астролог сообщил о глобальной катастрофе в декабре 2020-го
Китайские медики, Xiong Qi / globallookpress.com

Абхигья Ананд, 14-летний индийский астролог, который, как утверждается в интернете, спрогнозировал пандемию коронавируса COVID-19, выступил с предупреждением о глобальной катастрофе. Она должна произойти в декабре 2020 года.

Ананд разместил в сети видеопослание, где отметил, что распространение коронавирусной инфекции практически завершится к сентябрю. При этом в декабре человечество, согласно прогнозу астролога, ждет катастрофа, которая затронет все население Земли. Причиной катаклизма, по словам Ананда, станет неуважительное отношение людей к природе и убийства ими животных.

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ДЦ

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