«Предрекший COVID-19» астролог сообщил о глобальной катастрофе в декабре 2020-го

Аргументы Недели → Непознанное 13+

30 июня 2020, 09:31 [ «Аргументы Недели» ]

Китайские медики, Xiong Qi / globallookpress.com

Абхигья Ананд, 14-летний индийский астролог, который, как утверждается в интернете, спрогнозировал пандемию коронавируса COVID-19, выступил с предупреждением о глобальной катастрофе. Она должна произойти в декабре 2020 года.

Ананд разместил в сети видеопослание, где отметил, что распространение коронавирусной инфекции практически завершится к сентябрю. При этом в декабре человечество, согласно прогнозу астролога, ждет катастрофа, которая затронет все население Земли. Причиной катаклизма, по словам Ананда, станет неуважительное отношение людей к природе и убийства ими животных.

Ранее в блогосфере опубликовали «пророчества Матроны Московской» о будущем России и крахе Соединенных Штатов.