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Опубликованы «предсказания Матроны Московской» о будущем России и крахе США

, 16:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Опубликованы «предсказания Матроны Московской» о будущем России и крахе США
Вид на Московский Кремль, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Россию ждет великое будущее, а Соединенные Штаты – крах. Соответствующие предсказания якобы оставила после себя Матрона Московская, утверждается в материале, размещенном в отечественной блогосфере.

Как пишет канал «Оберег» в «Яндекс. Дзен», святая РПЦ «спрогнозировала», что Россия переживет кризис в экономической и социальной сферах, однако в итоге вернет свое величие. Страну никто не сможет сокрушить, говорится в процитированной публикации.

США, согласно «пророчеству Матроны Московской», напротив, потерпят крах. Североамериканское государство исчезнет с карты мира.

Европейский союз также распадется, его место займет новое содружество во главе с Россией.

Ранее сегодня сообщалось, что в сеть выложили предсказание американского медиума Сильвии Браун о «конце света» из-за появления неизлечимой болезни.

ДЦ

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