Опубликованы «предсказания Матроны Московской» о будущем России и крахе США

Россию ждет великое будущее, а Соединенные Штаты – крах. Соответствующие предсказания якобы оставила после себя Матрона Московская, утверждается в материале, размещенном в отечественной блогосфере.
Как пишет канал «Оберег» в «Яндекс. Дзен», святая РПЦ «спрогнозировала», что Россия переживет кризис в экономической и социальной сферах, однако в итоге вернет свое величие. Страну никто не сможет сокрушить, говорится в процитированной публикации.
США, согласно «пророчеству Матроны Московской», напротив, потерпят крах. Североамериканское государство исчезнет с карты мира.
Европейский союз также распадется, его место займет новое содружество во главе с Россией.
Ранее сегодня сообщалось, что в сеть выложили предсказание американского медиума Сильвии Браун о «конце света» из-за появления неизлечимой болезни.
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