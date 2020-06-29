Выложено пророчество экстрасенса о «конце света» из-за неизлечимого недуга около 2020-го

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29 июня 2020, 14:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Медики, Xiong Qi / globallookpress.com

Сильвия Браун, экстрасенс из Соединенных Штатов, предсказала в 2008-м наступление «конца света» около 2020 года из-за появления неизлечимой болезни. Об этом рассказывается в материале, размещенном в блогосфере.

Согласно пророчеству ясновидящей, приведенному автором канала «Завтрашний день» в «Яндекс. Дзен», новый, похожий на пневмонию, недуг будет поражать легкие и бронхи человека. Болезнь, от которой не найдут лекарства, исчезнет так же внезапно, как возникла.

В процитированной публикации говорится, что Браун назвала эпидемию «концом света», однако к полному исчезновению человечества, по прогнозу медиума, она не приведет.

Ранее в интернет выложили предсказание экстрасенса Эдгара Кейси об уничтожении ряда городов, расположенных на территории США.