Выложено пророчество экстрасенса о «конце света» из-за неизлечимого недуга около 2020-го

Сильвия Браун, экстрасенс из Соединенных Штатов, предсказала в 2008-м наступление «конца света» около 2020 года из-за появления неизлечимой болезни. Об этом рассказывается в материале, размещенном в блогосфере.
Согласно пророчеству ясновидящей, приведенному автором канала «Завтрашний день» в «Яндекс. Дзен», новый, похожий на пневмонию, недуг будет поражать легкие и бронхи человека. Болезнь, от которой не найдут лекарства, исчезнет так же внезапно, как возникла.
В процитированной публикации говорится, что Браун назвала эпидемию «концом света», однако к полному исчезновению человечества, по прогнозу медиума, она не приведет.
Ранее в интернет выложили предсказание экстрасенса Эдгара Кейси об уничтожении ряда городов, расположенных на территории США.
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