Опубликовано предсказание об уничтожении городов США от американского «спящего пророка»

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27 июня 2020, 18:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: volkovysk.by

Последствия землетрясения в Калифорнии, Tan Yixiao / globallookpress.com

Эдгар Кейси, американский медиум, предсказал в свое время уничтожение в будущем ряда городов, расположенных на территории Соединенных Штатов. Об этом рассказывается в материале, размещенном в интернете.

Как отмечает портал volkovysk.by, прозванный «спящим пророком» Кейси спрогнозировал серию землетрясений, которые разрушат материки и преобразят планету. В результате удара стихии, в частности, должны исчезнуть Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Сан-Франциско, полагал экстрасенс. Также он предрек, что значительная часть Японии уйдет под воду.

Ранее в субботу сообщалось, что в сети опубликовали пророчество о политическом кризисе в России в 2021 году, которое приписывается святой РПЦ Матроне Московской.