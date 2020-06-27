Опубликовано предсказание об уничтожении городов США от американского «спящего пророка»
27 июня 2020, 18:42[ «Аргументы Недели» ]Источник: volkovysk.by
Эдгар Кейси, американский медиум, предсказал в свое время уничтожение в будущем ряда городов, расположенных на территории Соединенных Штатов. Об этом рассказывается в материале, размещенном в интернете.
Как отмечает портал volkovysk.by, прозванный «спящим пророком» Кейси спрогнозировал серию землетрясений, которые разрушат материки и преобразят планету. В результате удара стихии, в частности, должны исчезнуть Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Сан-Франциско, полагал экстрасенс. Также он предрек, что значительная часть Японии уйдет под воду.
Ранее в субботу сообщалось, что в сети опубликовали пророчество о политическом кризисе в России в 2021 году, которое приписывается святой РПЦ Матроне Московской.
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