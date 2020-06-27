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Выложено «пророчество Матроны Московской» о политическом кризисе в России в 2021-м

, 17:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Выложено «пророчество Матроны Московской» о политическом кризисе в России в 2021-м
Флаг России, Alexander Rekun / globallookpress.com

Матрона Московская якобы спрогнозировала наступление политического кризиса в России в 2021 году. Об этом рассказывается в публикации, размещенной в отечественном сегменте интернета.

Как утверждают авторы одного из каналов в «Яндекс. Дзен», святая РПЦ «предсказала», что в 2021-м возможна попытка государственного переворота, организованного либеральной оппозицией. Ее ждет провал, говорится в процитированном материале.

Кроме того, согласно «пророчеству Матроны Московской», следующий год будет отмечен большим количеством арестов высокопоставленных лиц, уличенных в преступлениях коррупционного характера.

ДЦ
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