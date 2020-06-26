Озвучено «пророчество Матроны Московской» о наступлении конца света в 2021 году
26 июня 2020, 12:17[ «Аргументы Недели» ]Источник: udf.by
Матрона Московская якобы предсказала наступление конца света в следующем году. Соответствующее утверждение содержится в материале, размещенном некоторое время назад в русскоязычном сегменте интернета.
Согласно версии, озвученной ресурсом udf.by, в пророчестве святой РПЦ о том, что люди будут умирать «без войны», имеется в виду падение на Землю метеорита. Данное событие, которое повлечет за собой конец света, должно произойти в 2021-м, говорится в процитированной публикации.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что в сеть выложили прогноз Михаила Нечая, карпатского фольфара, о продолжении развала украинского государства на части.
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