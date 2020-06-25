Выложено пророчество карпатского мольфара о продолжении развала Украины на части

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25 июня 2020, 11:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Торжества по случаю Дня независимости Украины, Serg Glovny / globallookpress.com

Опубликовано пророчество карпатского мольфара Михаила Нечая о будущем Украины, которое предсказатель сделал в 2011 году. Соответствующий материал появился в отечественном сегменте интернета.

Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», девять лет назад Нечай смог верно спрогнозировать столкновения в ходе Евромайдана и смену власти в бывшей советской республике после его победы.

Из пророчества мольфара следует, что в дальнейшем страна продолжит разваливаться на части. В числе претендентов на территории, входящие в ее состав, Нечай называл соседние Россию, Румынию, Польшу и Венгрию.

Ранее в четверг сообщалось, что в сети озвучили прогноз канадского предсказателя Доменика Рикарди об оккупации части РФ.