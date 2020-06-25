Выложено пророчество карпатского мольфара о продолжении развала Украины на части

Опубликовано пророчество карпатского мольфара Михаила Нечая о будущем Украины, которое предсказатель сделал в 2011 году. Соответствующий материал появился в отечественном сегменте интернета.
Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», девять лет назад Нечай смог верно спрогнозировать столкновения в ходе Евромайдана и смену власти в бывшей советской республике после его победы.
Из пророчества мольфара следует, что в дальнейшем страна продолжит разваливаться на части. В числе претендентов на территории, входящие в ее состав, Нечай называл соседние Россию, Румынию, Польшу и Венгрию.
Ранее в четверг сообщалось, что в сети озвучили прогноз канадского предсказателя Доменика Рикарди об оккупации части РФ.
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