Оглашен прогноз «квебекского Нострадамуса» об оккупации части России к 2021-му

Предсказатель из Канады Доменик Рикарди, которого в интернете называют «квебекским Нострадамусом», спрогнозировал частичную оккупацию Российской Федерации к 2021 году. Об этом говорится в материале, размещенном в отечественной блогосфере.
Как пишет канал «Завтрашний день» в «Яндекс. Дзен», Рикарди предрек, что из-за политических и экономических проблем Россия потеряет значительную часть своих территорий. Их возьмут под свой контроль такие страны, как США, Китай и Япония.
Также в процитированном материале отмечается, что армия РФ будет распущена. Ее вооружением завладеют американцы.
Ранее в сеть выложили пророчество медиума Веры Лион о появлении у России нового мощного оружия в следующем году.
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