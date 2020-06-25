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Оглашен прогноз «квебекского Нострадамуса» об оккупации части России к 2021-му

, 10:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Оглашен прогноз «квебекского Нострадамуса» об оккупации части России к 2021-му
Учения НАТО, U.S. Army / globallookpress.com

Предсказатель из Канады Доменик Рикарди, которого в интернете называют «квебекским Нострадамусом», спрогнозировал частичную оккупацию Российской Федерации к 2021 году. Об этом говорится в материале, размещенном в отечественной блогосфере.

Как пишет канал «Завтрашний день» в «Яндекс. Дзен», Рикарди предрек, что из-за политических и экономических проблем Россия потеряет значительную часть своих территорий. Их возьмут под свой контроль такие страны, как США, Китай и Япония.

Также в процитированном материале отмечается, что армия РФ будет распущена. Ее вооружением завладеют американцы.

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ДЦ

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