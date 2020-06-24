Выложено пророчество «казахстанской Ванги» о появлении у России нового мощного оружия в 2021-м

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24 июня 2020, 09:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Запуск ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», MOD Russia / globallookpress.com

Экстрасенс Вера Лион, известная в интернете по прозвищу «казахстанская Ванга», предсказала, что ждет Российскую Федерацию в 2021 году. Прогноз ясновидящей приведен в материале, размещенном в блогосфере.

Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», медиум заявила, что в следующем году у Москвы появится новое мощное оружие. Его изобретение приведет к некоему инциденту, при этом глобальных разрушений не произойдет.

Также, согласно пророчеству Веры Лион, к концу 2021-го с России должны снять многие санкции, однако страна по-прежнему будет испытывать внешнеполитическое давление.

Ранее в сеть выложили предсказание о будущем России от американского экстрасенса Эдгара Кейси.