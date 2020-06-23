Опубликовано предсказание о будущем России от американского «спящего пророка»

Аргументы Недели → Непознанное 13+

23 июня 2020, 14:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Памятник в Благовещенске, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Эдгар Кейси, прозванный «спящим пророком» экстрасенс из Соединенных Штатов, незадолго до своей смерти в 1945 году рассказал, какое будущее уготовано России. Прогноз медиума приведен в материале, размещенном в блогосфере.

Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», Кейси предрек, что в России произойдет религиозное возрождение, благодаря чему будут созданы условия для перемен на всей планете. Из страны придет новая надежда для человечества, она превратится в центр мира, говорится в процитированном посте.

Также американский медиум спрогнозировал, что Москва восстановит нормальные отношения с США.

Ранее в сеть выложили пророчество, касающееся России, которое приписывается менталисту Вольфу Мессингу.