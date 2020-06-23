Опубликовано предсказание о будущем России от американского «спящего пророка»

Эдгар Кейси, прозванный «спящим пророком» экстрасенс из Соединенных Штатов, незадолго до своей смерти в 1945 году рассказал, какое будущее уготовано России. Прогноз медиума приведен в материале, размещенном в блогосфере.
Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», Кейси предрек, что в России произойдет религиозное возрождение, благодаря чему будут созданы условия для перемен на всей планете. Из страны придет новая надежда для человечества, она превратится в центр мира, говорится в процитированном посте.
Также американский медиум спрогнозировал, что Москва восстановит нормальные отношения с США.
Ранее в сеть выложили пророчество, касающееся России, которое приписывается менталисту Вольфу Мессингу.